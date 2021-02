Ook Vuelta houdt wildcards voor ‘eigen’ ploegen

Na de Giro d’Italia heeft ook de Ronde van Spanje bekendgemaakt welke drie ploegen het deelnemersveld completeren. In de Giro ging het om drie Italiaanse teams. De Vuelta heeft naast de negentien WorldTourteams en Alpecin-Fenix, dat als beste ploeg op het tweede niveau in 2020 startrecht heeft, ook drie ‘thuisploegen’ van een wildcard voorzien. Het gaat om Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA en Euskaltel-Euskadi.

De Ronde van Spanje begint dit jaar met een korte tijdrit in Burgos op 14 augustus, een week na de Olympische Spelen. Op de slotdag, op 5 september, is er een individuele tijdrit over ruim 33 kilometer in Santiago de Compostela. De Vuelta werd afgelopen jaar gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma.