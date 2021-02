Russische debutant Karatsev verslaat ook Dimitrov in Melbourne

De Russische tennisser Aslan Karatsev blijft verrassen bij de Australian Open. De nummer 114 van de wereldranglijst was in de kwartfinales in Melbourne ook te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov. De 27-jarige debutant op een grandslamtoernooi zegevierde na ruim 2,5 uur in vier sets: 2-6 6-4 6-1 6-2.

Karatsev plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema in Melbourne. Hij speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic en de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Dimitrov, de nummer 18 van de plaatsingslijst, haalde in de 2017 nog wel de laatste vier in Melbourne. De 29-jarige Bulgaar begon goed tegen Karatsev, maar kreeg in de tweede set fysieke problemen. Hij vroeg na verlies van de derde set om een medische behandeling, maar kon ook daarna niet meer terug op zijn normale niveau komen.

Karatsev is de vijfde speler in het moderne tennis die bij de mannen uit het kwalificatietoernooi doordringt tot de halve finales van een grand slam.