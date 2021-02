Schuurs naar halve finales dubbelspel Australian Open

Tennisster Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar zijn door naar de halve finales van het dubbelspel bij de Australian Open. Het als vierde geplaatste koppel won in de kwartfinales in twee sets van het Amerikaanse duo Coco Gauff en Catherine McNally. De setstanden waren 7-6 en 6-1. Ze hadden daar een uur en 15 minuten voor nodig.

De Nederlandse dubbelspecialiste staat voor de eerste keer in haar carrière in de halve finales van het grandslamtoernooi in Melbourne. De 27-jarige Limburgse bereikte eerder de laatste acht in de US Open en Wimbledon.