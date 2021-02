Volleybalcompetities onder eredivisie beëindigd

De volleybalcompetities op alle niveaus behalve de eredivisie worden dit seizoen niet meer uitgespeeld. Nu Nederland nog tot zeker 2 maart in een lockdown zit vanwege de coronasituatie, acht volleybalbond Nevobo het niet meer haalbaar de competities, die normaal lopen tot half april, af te ronden. Eerder werd al besloten dat er aan het einde van dit seizoen geen sprake zou zijn van promotie of degradatie.

“Natuurlijk hopen we dat voor het einde van het seizoen teams nog wedstrijden kunnen spelen. We blijven dan ook in gesprek met het ministerie van VWS om te kijken hoe de sport verantwoord en gedifferentieerd weer open kan”, zegt Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo. “Door nu de resterende drie tot vier wedstrijden uit de kalender te halen, maken we ruimte voor teams om zelf oefenwedstrijden te plannen. Zo kunnen ze, zo gauw het weer kan, zelf bepalen tegen wie ze zouden willen spelen, in plaats van ‘vast’ te zitten in de planning die er ligt.”

Eerder deze week besloot de Nevobo het bekertoernooi voor de clubs uit de eredivisie in aangepaste vorm af te werken. Tijdens het paasweekeinde (2-5 april) komen de beste acht teams uit de eredivisie voor vrouwen en de eredivisie voor mannen in actie. Dat gebeurt met kwartfinales en halve finales die worden afgewerkt bij de thuisspelende club. Op Tweede Paasdag volgen de finales op neutraal terrein.