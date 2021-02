Waterpolobondscoach Van der Meer: Kroatië snel afgesloten

Waterpolobondscoach Harry van der Meer vond het knap hoe Oranje dinsdag in het olympisch kwalificatietoernooi van Roemenië won (9-8). “Als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd, hebben we tactisch best veel moeten schakelen”, zei hij. Jorn Winkelhorst viel uit vanwege problemen met zijn trommelvlies. We hebben wat gepuzzeld en gedaan, maar gelukkig viel het goed uit. Ik ben supertrots op het team hoe ze geknokt hebben tot het einde en hoe ze zich gehouden hebben.”

Een dag eerder ging Oranje nog met 25-8 onderuit tegen het sterke Kroatië. Van der Meer: “De kans dat je die wedstrijd wint, is klein. Gisteren hebben we daar niet te veel woorden aan vuil gemaakt. Dit is gebeurd en er komen nog meerdere wedstrijden aan. Ik was er wel van overtuigd dat we vandaag met een andere spirit zouden beginnen. We hebben het afgesloten en zijn doorgegaan.”

Van der Meer hoopt dat Winkelhorst op tijd hersteld is om het toernooi te vervolgen. “Mijn ervaring zegt wel dat als je dat goed inpakt, je kan spelen. Als dat niet zo is, is dat een gemis. Als hij niet kan spelen, ligt het volgende plan alweer klaar.”

Jesse Koopman maakte tegen de Roemenen 4 seconden voor tijd de winnende treffer. “Wij hebben een team dat nooit opgeeft. Natuurlijk is het een gemis als je Winkelhorst kwijtraakt. We wisten toen dat we nog iets meer voor elkaar moesten vechten. We wisten dat we elkaar nog meer moesten helpen en een slagje extra moesten doen.”