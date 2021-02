WK Superbike Assen met drie maanden verplaatst naar juli

Het wereldkampioenschap Superbike opent dit seizoen toch niet op het TT Circuit van Assen. Het motorsportevenement is met drie maanden verplaatst, van 23-25 april naar 23-25 juli. Assen is op de aangepaste kalender de vijfde ronde in het kampioenschap.

Het TT Circuit volgt de richtlijnen van de veiligheidsregio, die bepalen dat tot 1 juni geen grootschalige publieksevenementen in Drenthe mogen plaatsvinden vanwege de coronapandemie. Aangezien promotor Dorna hecht aan de aanwezigheid van toeschouwers, was het besluit om het WK Superbike te verzetten snel genomen.

“Hoe de situatie in juli is, weten we nu nog niet. We willen het evenement, evenals de TT, het liefst ‘volle bak’ organiseren, maar zijn afhankelijk van het landelijk beleid”, zegt een woordvoerder van het circuit.

De TT van Assen ging vorig jaar niet door en staat gepland voor 25-27 juni. “De 37.000 kaarten die we al hadden verkocht, zijn voor de komende editie geldig. Maar we kunnen op dit moment niet weten of tegen die tijd de richtlijnen zijn versoepeld en er dan wel publiek is toegestaan.”

Het seizoen in het WK Superbike begint nu van 7-9 mei in het Portugese Estoril. Michael van der Mark is de enige Nederlander in de klasse van de zware motoren. De Rotterdammer eindigde afgelopen seizoen, in zijn laatste jaar in het fabrieksteam van Yamaha, als vijfde. Komend seizoen komt hij uit op een BMW.