Women’s Tour in Groot-Brittannië mogelijk in oktober

De Women’s Tour, een wielerkoers in Groot-Brittannië, gaat komende zomer opnieuw niet door. De meerdaagse wedstrijd zou in juni worden gehouden maar door de aanhoudende coronacrisis is dat weer niet mogelijk.

De Britse organisatie heeft bij de internationale wielerunie UCI een verzoek ingediend om het evenement in het najaar te houden. De voorkeur gaat daarbij uit naar begin oktober. De aangevraagde data (4-9 oktober) moet de UCI nog bekrachtigen.

Marianne Vos won in 2014 de eerste editie. Vorig jaar ging de meerdaagse vrouwenkoers ook al niet door vanwege de coronapandemie.