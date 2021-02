Australian Open laat vanaf donderdag bijna 7500 fans per sessie toe

Tijdens de laatste dagen van de Australian Open worden vanaf donderdag per sessie 7477 fans toegelaten tot de Rod Laver Arena. Dat is bijna de helft van de totale capaciteit van het centercourt. De organisatie meldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is op plekken waar het houden van afstand niet mogelijk is.

De afgelopen vijf dagen was publiek niet welkom op Melbourne Park na een lockdown in de staat Victoria. De lockdown werd afgekondigd vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in de stad waar het grandslamtoernooi wordt gehouden. Vorige week vrijdag om 23.30 uur plaatselijke tijd werd het stadion tijdens een wedstrijd ontruimd omdat de lockdown om middernacht inging.

Donderdag worden de halve finales van het vrouwentoernooi gespeeld: Serena Williams – Naomi Osaka en Karolina Muchova – Jennifer Brady. Die duels worden gevolgd door de wedstrijd tussen Novak Djokovic, de titelhouder, en de Rus Aslan Karatsev.