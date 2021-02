Badmintonners kloppen Engeland op EK gemengde landenteams

De Nederlandse badmintonploeg heeft de tweede wedstrijd op het EK voor gemengde landenteams in Finland woensdag gewonnen. In Vantaa was Oranje met 4-1 te sterk voor Engeland. Nederland had op de openingsdag verloren van Frankrijk. Donderdag volgt het laatste groepsduel met Rusland. De eerste twee landen uit de groep plaatsen zich voor de halve finales.

Net als dinsdag won Mark Caljouw zijn enkelpartij, ditmaal tegen Harry Huang in twee games. Nadat Nadia Choukri onderuit was gegaan tegen Freya Redfearn, trok Nederland de wedstrijd in de dubbelspelen naar zich toe. De koppels Ruben Jille/Ties van der Lecq (mannendubbel), Debora Jille/Cheryl Seinen (vrouwendubbel) en Robin Tabeling/Selena Piek (gemengddubbel) wonnen hun partij en zetten daarmee de 4-1 eindstand op het bord.

De finale van het EK voor gemengde teams staat voor zaterdag op het programma.