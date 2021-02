Basketballers Nets maken dankzij Harden grote achterstand goed

De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA na een achterstand van 24 punten alsnog gewonnen van Phoenix Suns. Het werd 128-124. James Harden had in Phoenix met 38 punten een belangrijk aandeel in de inhaalrace.

Halverwege keken de Nets tegen een 75-54-achterstand aan. Het was de grootste achterstand na twee kwarten die de club in het derde en vierde kwart ongedaan wist te maken sinds de Nets in 1976-1977 toetraden tot de NBA,

Bij de Nets, die voor de vierde keer op een rij wonnen, ontbraken Kyrie Irving en Kevin Durant. Irving had rugproblemen, Durant ondervindt hinder van een hamstringblessure.

De wedstrijd stond ook in het teken van de terugkeer van Nets-coach Steve Nash, die in het verleden voor de Suns werkte.