Bondscoach waterpoloërs: we hadden niets meer te verliezen

Bondscoach Harry van der Meer had een duidelijke verklaring voor de opleving van de Nederlandse waterpoloërs in het laatste kwart van het duel met Frankrijk (11-11), waardoor er alsnog een punt werd gehaald en plaatsing voor de kwartfinales van het olympisch kwalificatietoernooi werd afgedwongen. “We hadden niets meer te verliezen.”

5-9 was de achterstand bij het ingaan van het laatste kwart. “Het was er op of er onder”, zei Van der Meer. “Zij werden misschien wat voorzichtiger en wij gingen alle risico’s nemen. Dat is gelukkig goed uitgevallen. Daar hebben we mazzel mee gehad. De eerste twee periodes zagen er niet goed uit. Het balritme was te laag, we speelden te langzaam en het was voor hun verdedigers veel te gemakkelijk om te zien wat wij van plan waren. Op die punten zullen we ons moeten verbeteren.”

Thomas Lucas sloot zich daarbij aan. “Ik denk dat we er aanvankelijk aardig doorheen zaten. Het baltempo was laag en dan is het lastig doelpunten maken”, aldus de aanvaller. “We kregen wel kansen, maar de ballen vlogen er niet in. Maar ondanks de achterstand bleven we er in geloven, dat doen we altijd. In het laatste kwart hebben we ongelooflijk veel veerkracht getoond. Daardoor zijn we teruggekomen. En we hadden nog kunnen winnen ook.”

In het laatste groepsduel speelt Oranje tegen het sterke Rusland. “We hebben een kans”, aldus Lucas. “Hier in Rotterdam hebben we tegen iedereen een kans.”