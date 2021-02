Dubbelspecialiste Schuurs niet naar eindstrijd Australian Open

Tennisster Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel bij de Australian Open. Het als vierde geplaatste koppel verloor in twee sets van het als tweede geplaatste Belgisch-Wit-Russische koppel Elise Mertens en Aryna Sabalenka: 5-7 4-6. De partij duurde ruim anderhalf uur.

De Nederlandse dubbelspecialiste stond voor het eerst in haar loopbaan in de halve finales van een grandslamtoernooi. In Melbourne was ze nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. De 27-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld in het dubbelspel, bereikte eerder al de kwartfinales in de US Open en op Wimbledon. Ze speelt sinds dit seizoen samen met Melichar, tweevoudig finaliste op een grandslam.

In de finale treffen Mertens en Sabalenka het duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. De Tsjechische speelsters versloegen het Kroatisch-Servische duo Darija Jurak en Nina Stojanovic in drie sets.

Mertens en Sabalenka dubbelen al enkele jaren succesvol samen. Ze wonnen in 2019 onder meer in Indian Wells, Miami en op de US Open. Zowel Melichar als Schuurs was in het verleden al eens dubbelpartner van Mertens.