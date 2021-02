Italiaanse renner Ulissi mag training hervatten

De Italiaanse renner Diego Ulissi heeft van de artsen toestemming gekregen om de training te hervatten. Bij de 31-jarige renner werd half december een ontsteking aan de hartspier vastgesteld.

Ulissi werd eind vorige maand onderworpen aan een aantal onderzoeken in een ziekenhuis in het Italiaanse Ancona. Uit het onderzoek is gebleken dat Ulissi geen risico loopt op gevaarlijke hartritmestoornissen, aldus zijn team UAE Team Emirates. Hij mag de training stap voor stap weer oppakken.

Ulissi was vorig najaar, enkele maanden voor zijn hartproblemen aan het licht kwamen, nog goed voor twee ritzeges in de Giro. De Italiaan heeft bij UAE Team Emirates een contract tot eind 2022.