Manchester City zet bij Everton zegereeks in Premier League voort

Manchester City lijkt niet meer te stoppen in de Engelse Premier League. De formatie van de Spaanse coach Pep Guardiola won in Liverpool bij Everton met 3-1. Het verschil met de achtervolgers Manchester United en Leicester City liep op tot 10 punten.

De jonge international Phil Foden zette Manchester City na ruim een half uur op voorsprong. Op curieuze wijze maakte Richarlison nog voor rust gelijk. De Braziliaan liep de bal min of meer toevallig in het doel, nadat Lucas Digne de paal had geraakt.

Door Riyad Mahrez en Bernardo Silva liep City na de hervatting echter weer uit.

Beide clubs misten hun topscorers. Evertons Dominic Calvert-Lewin (13 doelpunten) en Ilkay Gündogan (11) van Manchester City zijn geblesseerd.