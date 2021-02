Nadal nuchter over nederlaag: je krijgt wat je verdient

De Australian Open blijft het grandslamtoernooi dat Rafael Nadal het minste ligt. Van zijn twintig grandslamtitels veroverde hij er slechts één in Melbourne waar hij woensdag strandde in de kwartfinales. Tegen de Griek Stefanos Tsitsipas gaf de Spaanse nummer 2 van de wereld een voorsprong van 2-0 in sets uit handen. “In tennis krijg je wat je verdient”, was zijn oordeel.

“Ik heb in mijn carrière altijd gekregen wat ik verdiende. Ik kreeg kansen, maar ik heb ik ze niet gegrepen. Vandaag verdiende ik niet meer”, vertelde Nadal, die niet te dramatisch wilde doen over zijn nederlaag. “Ik speel tegen de beste tennissers van de wereld, het is normaal dat je dan een keer verliest. De volgende keer zal ik proberen het beter te doen, maar vandaag kan ik Tsitsipas alleen maar feliciteren. Hij slaagde erin zijn niveau tijdens de wedstrijd op te krikken. In de derde set speelde hij al veel beter dan in de eerste twee en in de laatste twee speelde hij fantastisch.”

Door een rugblessure kende Nadal een gemankeerde voorbereiding. “Maar daar ga ik het niet op gooien. In januari kwam ik in topvorm naar Australië. Daarna had ik wat pech, maar dit toernooi haalde ik toch weer een hoog niveau. Alleen bleek het vandaag net niet goed genoeg. Het is niet anders.”