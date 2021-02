Noors skiteam pakt WK-goud op parallelslalom

Noorwegen heeft bij de WK ski in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de parallelslalom voor gemengde landenteams gewonnen. Het Noorse kwartet bestond uit Thea Louise Stjernesund, Sebastian Foss-Solevaag, Kristina Riis-Johannessen en Fabian Wilkens Solheim.

In de finale won de Noorse ploeg van het Zweedse team. Het brons was voor Duitsland, dat in de kleine finale titelverdediger Zwitserland versloeg.

Diverse toppers sloegen deze wedstrijd voor gemengde teams over. Zij wilden zich sparen voor de grotere individuele WK-races later deze week.