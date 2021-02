Tennisser Middelkoop verliest in kwartfinales dubbelspel

Het is Matwé Middelkoop niet gelukt zich bij de laatste vier te scharen van het dubbelspeltoernooi van de Australian Open. De 37-jarige dubbelspecialist verloor samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador met 6-3 6-4 van de Schot Jamie Murray en Bruno Soares uit Brazilië. Soares won eind vorig jaar, samen met de Kroaat Mate Pavic, de US Open.

Middelkoop is nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales van een grandslamtoernooi. In 2017 haalde hij met Robin Haase de laatste acht van de US Open.

Middelkoop en Arévalo spelen pas sinds kort samen. Middelkoop maakte eind vorig jaar een einde aan de samenwerking met de Braziliaan Marcelo Demoliner.