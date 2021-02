Tennisster Kenin geopereerd aan blindedarmontsteking

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin, die vorig jaar de Australian Open won, heeft een operatie ondergaan. In een Australisch ziekenhuis is haar blinde darm verwijderd, zo maakte de nummer 4 van de wereld bekend.

“Maandag raadpleegde ik de toernooidokter omdat ik veel pijn aan mijn buikspieren had. Bij een scan werd een acute blindedarmontsteking vastgesteld”, aldus de 22-jarige Kenin, die op de Australian Open al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Ze was met 6-3 6-2 kansloos tegen de Estse Kaia Kanepi.

Na haar vroege uitschakeling verloor Kenin deze week ook snel op een klein WTA-toernooi in Melbourne. De Australische tiener Olivia Gadecki was haar de baas.