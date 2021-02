Ajax en PSV in actie in Europa League

Ajax en PSV hervatten de competitie in de Europa League donderdag beide met een uitwedstrijd. De Amsterdammers spelen in Frankrijk tegen Lille, PSV brengt in Griekenland een bezoek aan Olympiakos.

Ajax-trainer Erik ten Hag mist tegen de koploper van de Franse competitie met Sébastien Haller, André Onana, Ryan Gravenberch en Noussai Mazraoui vier basisspelers. Maarten Stekelenburg zal Onana vervangen en het heeft er alle schijn van dat Lisandro Martínez voor Gravenberch in de ploeg komt. Devyne Rensch, vorige maand 18 jaar geworden, heeft de laatste duels een streepje voor op Sean Klaiber als Mazraoui ontbreekt. Wie er in de spits voor Haller speelt is nog onduidelijk.

Mario Götze is bij PSV terug in de wedstrijdselectie. De Duitse middenvelder kwam door een blessure eind december voor de laatste keer in actie. Of hij van het begin speelt liet trainer Roger Schmidt nog in het midden.

Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo en Armando Obispo zijn niet mee naar Griekenland. Ihattaren is ziek. Gakpo hervatte eerder al de training na blessureleed, maar trainer Roger Schmidt heeft hem voor de eerste wedstrijd tegen Olympiakos nog niet opgeroepen.