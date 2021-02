Atlete Seedo verdedigt titel 60 meter niet

Atlete N’ketia Seedo verdedigt komend weekeinde op de Nederlandse kampioenschappen indoor in Apeldoorn haar titel op de 60 meter niet. Het 17-jarige sprinttalent heeft door tegenvallende resultaten haar indoorseizoen voortijdig beëindigd en zich afgemeld voor de nationale titelstrijd.

“Mijn indoorseizoen verliep niet zoals ik had gehoopt, maar niet alles gaat zoals gepland”, meldde ze op Instagram. Seedo gaat zich voorbereiden op het buitenseizoen. Haar doel is in de estafetteploeg te komen voor de 4×100 meter op de Olympische Spelen van Tokio.

Seedo verraste vorig jaar op 16-jarige leeftijd met de Nederlandse indoortitel op de 60 meter. Haar tijd van 7,24 was niet alleen een Nederlands juniorenrecord, ze bleek meteen een van de snelste meisjes van de wereld. Het zomerseizoen liep niet alleen door de coronapandemie anders voor Seedo; ze raakte geblesseerd, begon te sukkelen en kwam outdoor niet meer in actie.

Deze winter liep ze in aanloop naar de NK drie keer een 60 meter, maar haar tijden van rond de 7,70 waren veel langzamer dan verwacht.