Hockeybond houdt hoop op publiek bij EK in Amsterdam

De organisatie van het EK hockey in Amsterdam heeft de hoop om komende zomer publiek te kunnen verwelkomen nog niet opgegeven. Er zijn verschillende scenario’s opgesteld voor een toernooi met publiek, een evenement met weinig toeschouwers of zelfs zonder publiek.

“De gezondheid van de deelnemers en officials staat voor ons voorop, direct gevolgd door onze ambitie om hockeyfans zoveel mogelijk te kunnen betrekken bij het toernooi. Op welke manier dan ook”, aldus Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de hockeybond. “We denken dat we er ook onder corona-omstandigheden een hockeyfeest van kunnen maken. Het EK is nu al een ander evenement dan we gewend zijn te organiseren. Vanzelfsprekend hebben we rekening te houden met de straks geldende coronamaatregelen. Maar niemand weet op dit moment nog wat er straks in juni mogelijk is.”

Ook valt nu niet te zeggen welke andere maatregelen in de zomer van invloed zullen zijn op de organisatie van het toernooi, aldus de bond. Samen met de Europese hockeyfederatie, sportkoepel NOC*NSF en diverse overheidsinstanties bespreekt de KNHB op dit moment de mogelijkheden.

Het EK is van 4 tot en met 13 juni in het Wagener-stadion.