Invaller Brobbey: dit is wat ik moet doen, scoren

Brian Brobbey bewees donderdag voor de tweede keer in korte tijd zijn waarde voor Ajax. Drie weken geleden bezorgde hij de Amsterdammers als invaller de winst tegen Willem II (3-1), dit keer deed hij dat in de eerste knock-outronde van de Europa League tegen Lille (1-2).

“Dit is wat ik moet doen, scoren”, zei Brobbey, die onlangs besloot zijn in de zomer aflopende contract niet te verlengen. “Als ik erin kom, wil ik scoren. Ik wil natuurlijk alles geven voor Ajax. Het was een beetje hetzelfde als tegen Willem II, ik ben heel blij.”

Ajax was beter dan Lille maar kwam na een fout van Nicolás Tagliafico in de 72e minuut wel op achterstand. Dusan Tadic maakte vanaf de strafschopstip in de 87e minuut gelijk en daarna was het de beurt aan Brobbey. “Na een domme fout van onszelf hebben we hier goed doorgepakt”, aldus matchwinner Brobbey. “We kunnen met een goed gevoel naar de return kijken. Maar ze zijn gevaarlijk in de counter, met snelle spelers voorin.”