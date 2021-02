IOC blij met keuze voor ‘perfecte’ vrouw als voorzitter Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is zeer tevreden met de aanstelling van Seiko Hashimoto als nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio. Volgens IOC-voorzitter Thomas Bach is ze “de perfecte keuze”. Hij juicht toe dat er voor een vrouw is gekozen.

“Met de benoeming van een vrouw als voorzitter geeft het organisatiecomité van Tokio 2020 ook een zeer belangrijk signaal af met betrekking tot gendergelijkheid. We staan ​​klaar om het comité en andere organisaties te ondersteunen in hun gewenste doelen met betrekking tot maatschappelijke onderwerpen”, aldus Bach.

“Mijn oprechte felicitaties gaan uit naar mijn mede-olympiër Seiko Hashimoto met haar benoeming tot voorzitter van het organisatiecomité. Met haar geweldige olympische ervaring is ze de perfecte keuze voor deze functie. Ze zal ervoor zorgen dat de focus in de laatste maanden van de voorbereiding blijft liggen op de atleten, terwijl ze alle noodzakelijke coronamaatregelen zal nemen.”

De 56-jarige Hashimoto werd donderdag tot nieuwe voorzitter van het organisatiecomité benoemd. Ze volgt oud-premier Yoshiro Mori op. De 83-jarige Japanner trad eind vorige week terug nadat ophef was ontstaan over enkele vrouwonvriendelijke uitspraken die hij kort geleden had gedaan.

Hashimoto was al olympisch minister en sinds 2019 in het kabinet ook verantwoordelijk voor emancipatiezaken. Daar stopt ze nu mee. “Ik ga geen enkele inspanning uit de weg om van de Spelen in Tokio een succes te maken”, zei de oud-schaatsster donderdag.