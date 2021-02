Moordende concurrentie op 800 meter stimuleert Kupers

Thijmen Kupers weet niet wat hij meemaakt. De atleet die de afgelopen jaren in Nederland op eenzame hoogte stond op de 800 meter, ontmoet dit jaar moordende concurrentie op zijn afstand. Liefs zeven atleten liepen al onder de limiet voor de EK indoor begin maart in Polen. Het zal de zevenvoudig indoorkampioen komend weekeinde niet meevallen zijn achtste Nederlandse titel te veroveren.

“Ik vind het een goede ontwikkeling. Het maakt de NK spannender en daarmee ook aantrekkelijker’’, zegt de atleet van Groningen Atletiek, die zijn grootste internationale succes behaalde met de bronzen medaille op de EK indoor van 2015. “Ik heb jarenlang alleen op kop gelopen tijdens de kampioenschappen, nu heb ik eindelijk te maken met meer kanshebbers. Het wordt nog een kluif om in de finale te komen. Ik zal in ieder geval wat zenuwachtiger zijn dan anders.”

De inzet bij de titelstrijd in het Omnisport van Apeldoorn is niet alleen het goud op de 800 meter, ook moeten de NK uitmaken wie naar de EK indoor in het Poolse Torun mogen. Er zijn zeven gegadigden, maar slechts voor drie is een ticket weggelegd. “Ik sta er goed voor. Djoao Lobles liep bij de limietwedstrijd in Apeldoorn 1.46,89 en is de snelste, maar ik maakte het tempo in die race en heb hem in een zetel naar die tijd geleid. De tijden van Djoao en mij zijn ook een seconde sneller dan de eerstvolgende uitdager, dus ik ga er wel vanuit dat ik voor de vijfde keer naar de EK wordt uitgezonden”, aldus de 29-jarige Kupers.

Het hardloopschoeisel wordt tegenwoordig vaak genoemd als verklaring voor het grote aantal persoonlijke records in de atletiek. Een dikke schuimzool met verende carbonplaat geeft veel atleten vleugels. Ook spikes zijn voorzien van die innovatie. “Ik geloof zeker dat die spikes verschil maken, maar niemand van de 800-meterlopers die zich heeft gekwalificeerd voor de EK liep op die spikes. Dus dat verhaal gaat hier niet op. Ook de limiet van 1.49,00 is al jaren hetzelfde, dus daar zit ook niet het verschil. Ik zie wel dat een aantal jongens zich de afgelopen jaren geleidelijk aan heeft verbeterd op de 800 meter.”

Kupers heeft gevoelige achillespezen die hem al vaak langdurig aan de kant hielden. “Ik heb een sterk lichaam, maar mijn pezen zorgen er helaas nog wel eens voor dat de stekker eruit gaat. Nu gaat het goed. Ik ben niet iemand die alleen wedstrijden loopt als het 100 procent goed is, ik doe het ook als het 95 procent is. Ik zit nu nu in ieder geval nog niet op de 100 procent, want ik voel dat de grote vorm nog moet komen.”