Rechter spreekt snelwandelkampioen Schwazer vrij van doping

Voormalig olympisch kampioen snelwandelen Alex Schwazer zal niet strafrechterlijk worden vervolgd voor doping. Volgens een rechtbank in Bolzano is er zeer waarschijnlijk geknoeid met zijn urinestaal waarin verboden middelen werden aangetroffen.

Schwazer veroverde in 2008 de olympische titel op de 50 kilometer snelwandelen. De Italiaan werd in 2012 voor drie jaar en negen maanden geschorst nadat hij was betrapt op het gebruik van epo. Na die schorsing keerde hij terug en greep in 2016 de wereldtitel. De Olympische Spelen in Rio miste hij omdat voor acht jaar werd geschorst wegens een tweede dopingovertreding.

Schwazer testte positief op anabole steroïden bij een heranalyse van een urinestaal dat op 1 januari 2016 was afgenomen en in eerste instantie negatief bleek. Onderzoeksrechter Walter Pelino stelde dat de urinestaal zeer waarschijnlijk is gemanipuleerd “met als doel een positief resultaat te verkrijgen en de atleet in diskrediet te brengen.” Hij sprak de snelwandelaar vrij “omdat hij de misdaad niet heeft gepleegd.”

De 36-jarige Schwazer is blijven trainen in de hoop deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. “Ik zou mijn carrière graag willen beëindigen zoals ik wil, niet zoals anderen wilden”, verklaarde hij.