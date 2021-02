Snowboardcrosser De Blois staat na 14e plek leiding in WB af

Snowboardcrosser Glenn de Blois is donderdag bij de wereldbekerwedstrijd in Reiteralm in Oostenrijk als veertiende geëindigd. De 25-jarige Nederlander strandde in de kwartfinales.

De Blois won eerder dit seizoen de WB-wedstrijd in het Italiaanse Chiesa in Valmelenco. Na zijn veertiende plek in Reiteralm is de Westlander de leiding in de stand kwijt. Na drie van de zes wereldbekerontmoetingen staat De Blois nu derde, achter de Oostenrijkse koploper Alessandro Hämmerle en de Canadese nummer 2 Eliot Grondin. Hämmerle won de wedstrijd in Reiteralm.

De Blois is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Peking volgend jaar.