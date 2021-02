Wereldrecordhouder Kipchoge loopt in april marathon van Hamburg

De Keniaanse atleet Eliud Kipchoge staat op zondag 11 april aan de start van de marathon van Hamburg. De 36-jarige Keniaan heeft met 2.01.39 het wereldrecord op dit onderdeel op zijn naam staan. Voor Kipchoge is de marathon in de Duitse stad de laatste test voor de Olympische Spelen van komende zomer in Japan.

De Keniaan was jarenlang onverslaanbaar op de klassieke hardloopwedstrijd over 42,2 kilometer, maar hij werd vorig jaar oktober in Londen verslagen. De wereldrecordhouder kwam in de regenachtige en koude Engelse hoofdstad als achtste over de finish in 2.06.49, ruim een minuut na de Ethiopische winnaar Shura Kitata.

Kipchoge nam na die teleurstellend verlopen race even rust. In januari pakte hij de training weer op in Kenia. De snelste man ter wereld op de hardloopklassieker keert in april terug in de stad waar hij in 2013 zijn eerste marathon liep én ook won. “Hamburg is het begin van mijn marathoncarrière”, aldus Kipchoge, die acht jaar geleden zegevierde in 2.05.30.

De organisatie heeft zo’n honderd atleten uitgenodigd voor de marathon, onder wie zes Nederlanders: Björn Koreman, Mohamed Ali, Roy Hoornweg, Frank Futselaar, Benjamin de Haan en Jill Holterman. De deelnemers lopen vier rondes over een parcours van 10,5 kilometer door het centrum van Hamburg.