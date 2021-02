Basketballers Nets boeken bij de Lakers vijfde zege op een rij

Brooklyn Nets heeft ten koste van Los Angeles Lakers de vijfde opeenvolgende zege in de NBA geboekt. In het Staples Center van de Lakers werd het 109-98. De Nets verpestten een bijzondere avond voor LeBron James, die zijn op de topscorerslijst van de NBA de mijlpaal van 35.000 punten doorbrak.

James Harden nam aan de zijde van de Nets 23 punten voor zijn rekening, Joe Harris was goed voor 21 punten. De bezoekers konden ook weer rekenen op Kyrie Irving, die hersteld is van een rugblessure.

Aan de zijde van de Lakers was James de topschutter met 32 punten. De 36-jarige James bracht zijn puntentotaal op 35.017 en is daarmee de derde speler in de historie van de NBA die meer dan 35.000 punten weet te maken. Hij is nog 1811 punten verwijderd van nummer 2 Karl Malone en 3370 van koploper Kareem Abdul-Jabbar.

Milwaukee Bucks verloor al voor de vijfde keer op een rij. Toronto Raptors was in Milwaukee met 110-96 te sterk. Norman Powell maakte 29 punten voor de Raptors. Bij de thuisploeg maakte Giannis Antetokounmpo 23 punten, maar hij wist niet te overtuigen met slechts acht rake worpen uit twintig pogingen.