Depay leidt Lyon met treffer en assist naar zege in Brest

Olympique Lyon is in de Franse competitie in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Lille. De ploeg van coach Rudi Garcia won met 3-2 bij middenmoter Stade Brest. Bij de rust leidde Lyon al met 3-0, maar na de pauze stokte de productie. De thuisclub wist terug te komen tot 3-2, maar de gelijkmaker bleef uit in het laatste kwartier.

Memphis Depay was met een assist en een doelpunt, uit een strafschop, weer belangrijk voor Lyon. De andere treffers van de bezoekers kwamen op naam van Houssem Aouar en Lucas Paquetá. Depay staat nu op veertien treffers in deze competitie. Hij werd in de 88e minuut gewisseld.

Lille, dat donderdag in de Europa League op eigen veld verloor van Ajax (1-2), speelt zondagavond uit tegen laagvlieger FC Lorient.