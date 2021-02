Krajicek wil geen credits voor sterk bezet ABN AMRO-tournooi

Richard Krajicek, de toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament, weigert met de eer te gaan strijken na het presenteren van het sterke deelnemersveld voor de editie van dit jaar. Het toernooi van Rotterdam verwelkomt begin volgende maand zes spelers uit de top 10, onder wie de mondiale nummer 2 Rafael Nadal.

“Het is leuk om de credits daarvoor te nemen, maar ik zat gewoon een beetje achterover en de spelers kwamen gewoon binnenstromen”, bekende Krajicek. “Wat dat betreft, vanuit het spelersveld-oogpunt, was het het makkelijkste jaar ooit.”

Omdat de kalender door het coronavirus is uitgedund en het tennisseizoen wat trager dan gewoonlijk op gang is gekomen, is het ABN AMRO World Tennis Tournament populairder dan ooit onder de spelers.

“We zijn dit jaar niet de vragende partij”, aldus Krajicek, die normaal gesproken de topspelers moet zien te strikken met startgeld. “Ik zag vorig jaar bij het toernooi van Wenen al dat ‘ze’ een waanzinnig deelnemersveld hadden. Ik dacht: bij ons zal het ook wel iets verschillen van voorgaande jaren hoe graag ze willen spelen. Maar dat de aandacht zo groot is, dat is een verrassing ja.”

Weliswaar is voor het grote publiek Nadal de meest aansprekende naam, volgens Krajicek is de Rus Daniil Medvedev “de man in vorm”. “Hij heeft de laatste maanden het beste gespeeld; hij won de ATP Finals, won alles in de ATP Cup en staat nu in de finale van de Australian Open.”

Vrijdagochtend, een kleine anderhalve week voor de start van het toernooi, kreeg Krajicek ook nog een verzoek van Alexander Zverev binnen. Een speler die hij jaren geleden als talent al een wildcard gunde. Datzelfde doet Krajicek nu met de Italiaan Jannik Sinner, die – net als Andy Murray – de voorkeur krijgt boven de Nederlandse tennissers.

“Ik denk dat Sinner een potentiële nummer 1 is; hij heeft rust, beweegt goed en heeft alle ingrediënten in huis. Hij is een heel goede tennisser”, aldus de voormalig Wimbledonkampioen, die ook Kei Nishikori een wildcard gaf. “Ik dacht eigenlijk dat dat niet nodig zou zijn, maar ja, dit jaar is het allemaal wat anders.”

Mede daarom durft Krajicek geen uitgesproken favoriet aan te wijzen. “Ik weet niet wat ik moet verwachten”, bekent de directeur. “Je moet vijf heel goede spelers, mogelijk allemaal spelers uit de top 20, verslaan om het toernooi te winnen. Het is bizar. Hopelijk komt de mooie line-up ook tot uiting op de baan.”

Het toernooi begint op maandag 1 maart. De afgelopen twee edities werden gewonnen door de Fransman Gaël Monfils, die zijn titel gaat verdedigen.