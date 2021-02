Mollema ritwinnaar in Tour des Alpes

Bauke Mollema heeft vrijdag de eerste etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var gewonnen. De Nederlander van Trek-Segafredo hield in een sprint bergop de Belg Greg Van Avermaet achter zich. De finish lag op de Col du Gourdon, een helling die drie keer beklommen moest worden. De Fransman Valentin Madouas finishte als derde.

Mollema had bij de eerste twee doorkomsten het beste opgelet en trok vervolgens de sprint al vroeg aan. “Ik kende deze klim goed”, vertelde de ritwinnaar, die zaterdag in de leiderstrui vertrekt voor een rit over 168 kilometer met start en finish in Fayence. Hij heeft een voorsprong van 2 seconden op Van Avermaet.