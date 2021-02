Schaatsploeg IKO verlengt contracten Swings en Liiv

De schaatsers Bart Swings en Marten Liiv hebben hun contract bij Team IKO met een jaar verlengd. Dat betekent dat de 30-jarige Belg en de zes jaar jongere Est in ieder geval tot en met de Winterspelen van Peking uitkomen voor het Nederlandse team. Swings pakte vorige week nog brons op de massastart bij de WK afstanden in Thialf. Liiv eindigde daar als vijfde op de 1000 meter.

IKO ziet nog groeimogelijkheden voor Swings, die op de Spelen van Pyeongchang zilver pakte op de massastart. “Wij zijn blij met de progressie die hij afgelopen seizoen gemaakt heeft. 6.12 rijden op de 5000 meter op Thialf, dat kunnen er niet veel. We zijn ervan overtuigd dat Bart volgend jaar goud kan winnen in Peking”, meldde de ploeg in een toelichting op de contractverlengingen. “Ook Marten ontwikkelt zich goed. Vorig jaar plaatste hij zich niet eens voor het WK en nu werd hij vijfde. We denken zelfs dat het nog veel harder kan.”