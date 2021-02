Ten Hag: in de kleedkamer van Ajax zit heel veel vechtlust

Erik ten Hag was een trotse trainer na afloop van de uitzege van Ajax op Lille in de zestiende finales van de Europa League (1-2). “In onze kleedkamer zit zoveel vechtlust”, stelde hij. “De jongens geven nooit op. Dat hebben ze al zo vaak bewezen. En nu dus ook weer.”

Ajax keek in de 87e minuut nog tegen een achterstand van 1-0 aan, door een enorme blunder van Nicol├ís Tagliafico die de bal te zacht terugspeelde op doelman Maarten Stekelenburg. “Maar dan is het zo mooi dat Nico in de 87e minuut die strafschop versiert die Tadic benut. Ik was al tevreden met een uitslag van 1-1, maar dan scoort Brobbey ook nog. We zijn er nog niet en zullen komende week weer zo goed moeten spelen. Maar dit is natuurlijk een geweldig resultaat met het oog op de kwartfinale.”