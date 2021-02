Zverev en Murray naar tennistoernooi Rotterdam

Alexander Zverev en Andy Murray maken begin maart hun opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Beiden hebben een wildcard ontvangen, zo heeft toernooidirecteur Richard Krajicek vrijdagochtend bekendgemaakt.

De 23-jarige Zverev is de nummer 7 van de wereld. De Duitser maakt gebruik van een zogenoemde A+-wildcard, bedoeld voor de topspelers. Murray, de voormalig nummer 1 van de wereld, staat momenteel 125e op de wereldranglijst. De 33-jarige Schot is in het bezit van drie grandslamtitels.

Dat Murray de laatste reguliere wildcard in ontvangst neemt, gaat ten koste van de Nederlandse tennissers; Krajicek mocht drie reguliere wildcards vergeven en deed eerder al de Italiaan Jannik Sinner en Kei Nishikori uit Japan een toezegging.

“Voorlopig staan de Nederlanders ingedeeld voor de kwalificaties”, aldus Krajicek. “Maar er zijn mogelijkheden dat er misschien een wildcard vrijkomt, door bijvoorbeeld afzeggingen. Daardoor zou Sinner rechtstreeks worden toegelaten en kan zijn wildcard worden vergeven aan een Nederlander. En die zou dan hoogstwaarschijnlijk naar Botic van de Zandschulp gaan.”

Op dit moment is geen enkele Nederlander toegelaten tot het hoofdtoernooi. De Spanjaard Rafael Nadal, de nummer 2 van de wereld, voert de plaatsingslijst aan in Ahoy.

Het toernooi van Rotterdam begint op 1 maart.