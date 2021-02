Alleen ‘schaker’ Medvedev kan 18e grand slam Djokovic voorkomen

Danill Medvedev wacht zondag in de finale van de Australian Open de zware taak Novak Djokovic van zijn achttiende grandslamtitel af te houden. De cijfers van de Serviër zijn echter indrukwekkend in Melbourne: van de acht gespeelde finales verloor hij er niet een.

“Djokovic op een grand slam verslaan is mijn grootste bron van motivatie. De acht keer dat hij de halve finales bereikte, won hij het toernooi ook. Ik ben al bij dat ik hier voor de eerste keer in de finale sta. Dat ik daarin één van de beste spelers aller tijden partij mag geven, is super”, zei de 25-jarige Medvedev in aanloop naar de finale.

“Hij heeft al zeventien grand slams gewonnen, je zou dus kunnen zeggen dat ik niets te verliezen heb. Toch ligt er ook op mijn schouders druk, want ik wil mijn eerste grand slam winnen en dat tegen Djokovic doen zou het allerhoogst haalbare zijn. Daarvoor zal ik mijn beste tennis moeten spelen en vier of vijf uur fysiek top moeten zijn.”

Na afloop van zijn zege in de halve finales liet Djokovic optekenen dat niet hij, maar Medvedev de man in vorm is. Medvedev heeft al twintig duels op rij gewonnen; hij won eind vorig jaar zowel het masterstoernooi van Parijs als het eindejaarstoernooi ATP Finals. De afgelopen maanden versloeg hij, los van de geblesseerde Roger Federer, alle spelers uit de top 10.

“Dat geeft me veel vertrouwen”, aldus de nummer 4 van de wereld. “Nog niet zo lang geleden speelde ik best goed, maar had ik het tegen de echte top lastig. Nu heb ik zelf mijn plaats in die top veroverd. Zondag blijft Djokovic wel de favoriet, hij heeft hier nog nooit een finale verloren.”

Jim Courier, die tijdens de Australian Open na de partijen de interviews verzorgt, noemde Medvedev eerder in het toernooi een “meesterlijke schaker op de baan”. Met vlakke en onorthodoxe groundstrokes probeert hij zijn tegenstanders uit te schakelen. “De les die ik van mijn oude trainer meekreeg was: degene die meer ballen over het net slaat wint de wedstrijd. En dat was makkelijk om te begrijpen”, zei Medvedev ooit.

Medvedev heeft in Melbourne pas twee sets verloren, alleen tegen Filip Krajinovic had hij in de derde ronde vijf sets nodig. Zijn laatste drie partijen won hij allemaal in drie sets. “Hij fopt je en speelt het spel heel slim. Het is echt interessant om te zien”, zei Stefanos Tsitsipas na zijn nederlaag in de halve finales. “Hij is een speler die voor nieuwe inzichten in het spel heeft gezorgd.”

De finale begint zondag om 09.30 uur.