Basketballer Murray leidt met 50 punten Nuggets langs Cavaliers

Basketballer Jamal Murray heeft zijn ploeg Denver Nuggets in de NBA met een bijdrage van liefst 50 punten langs Cleveland Cavaliers geleid. Het werd in Cleveland 120-103 voor de Nuggets.

De 23-jarige Murray, die met 21 van de 25 schotpogingen succesvol was, scoorde niet eerder in zijn carrière zo vaak in het reguliere seizoen. Zijn oude record stond op 48.

Halverwege het duel leidden de Nuggets al met 69-50. In het derde en vierde kwart draaiden de bezoekers wat minder, maar het werd geen moment spannend meer. In het vierde kwart nam Murray nog maar eens 18 van de eerste 19 punten in de slotperiode voor zijn rekening. Hij sloot de avond in stijl af met een fraaie dunk.

Het was de tweede zege van de Nuggets op de Cavaliers in tien dagen tijd.