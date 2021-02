Bol blikvanger op NK indooratletiek in Omnisport Apeldoorn

De Nederlandse kampioenschappen indooratletiek zijn de laatste mogelijkheid voor atleten zich te kwalificeren voor de Europese indoorkampioenschappen van 5 tot en met 7 maart in het Poolse Torun. De titelstrijd in het Omnisport van Apeldoorn is ook een van de weinige atletiekevenementen die doorgang vindt. Vanwege de coronapandemie zijn minder deelnemers toegelaten en is er geen publiek welkom.

Blikvanger is Femke Bol, die deze winter al drie keer het Nederlands record op de 400 meter heeft verbeterd en met een tijd van 50,66 op derde plaats van de wereldranglijst van dit jaar staat. Joris van Gool is de favoriet voor de 60 meter sprint en Nadine Visser gaat voor de titel op de 60 meter horden. Speciale aandacht is er voor de 800 meter bij de mannen. Op die afstand heeft een recordaantal van zeven atleten onder de limiet voor de EK gelopen, maar slechts drie mogen er naar Torun. Op de NK valt de beslissing.

Bijna dertig atleten hebben zich inmiddels al gekwalificeerd voor de EK indoor in Torun.