Bol verreweg als rapste naar finale 400 meter

Femke Bol heeft op de NK indooratletiek in het Omnisport van Apeldoorn haar klasse getoond op de 400 meter. De Amersfoortse atlete die dit seizoen het Nederlands record drie keer verbeterde en met 50,66 de op twee na snelste vrouw van de wereld van dit jaar is op deze afstand, plaatste zich met overmacht voor de finale met een tijd van 51,97.

Lieke Klaver, de regerend kampioene, was een dikke seconde langzamer in de series en plaatste zich met 53,02 eveneens voor de eindstrijd op zondag. Lisanne de Witte, houdster van het Nederlands record in de buitenlucht, meldde ze af voor de titelstrijd met een hamstringblessure. Ze wil geen risico nemen met het oog op de komende EK indoor in Polen, van 5 tot en met 7 maart.

Bij de mannen voegden Tony van Diepen en Nout Wardenburg zich bij de atleten die onder de limiet doken op de 400 meter voor de EK indoor. Van Diepen won zijn serie in 46,73, ruim onder de vereiste 47,20. Wardenburg noteerde 46,76.

Liemarvin Bonevacia plaatste zich met 46,39 als snelste voor de finale. Ook Ramsey Angela (46,48) en Jochem Dobber (46,60) strijden zondag om de titel. Dit drietal had zich eerder deze winter al geplaatst voor de EK indoor, waardoor er nu vijf atleten zijn die zich hebben gekwalificeerd voor de Europese titelstrijd. Voor slechts drie atleten is een ticket beschikbaar. De finale op zondag zal uitmaken welke drie het worden.