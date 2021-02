Djokovic en Medvedev strijden om titel op Australian Open

Novak Djokovic en Daniil Medvedev strijden zondagochtend vanaf 09.30 uur om de titel op de Australian Open. De 33-jarige Djokovic kan zijn achttiende titel op een grand slam veroveren, de acht jaar jongere Medvedev zijn eerste.

De finale wordt bijgewoond door publiek. In totaal mogen er iets minder dan 7500 fans aanwezig zijn. Dat is ongeveer de helft van de capaciteit van de Rod Laver Arena. Eerder in de week moest Melbourne in lockdown, waardoor er vijf dagen geen toeschouwers welkom waren op Melbourne Park.

Djokovic en Medvedev troffen elkaar zeven keer eerder en Djokovic won vier van die wedstrijden. De laatste ontmoeting, vorig jaar tijdens de ATP Finals, werd echter gewonnen door Medvedev.

Medvedev is al twintig duels op een rij ongeslagen. Hij won dit jaar met Rusland al de ATP Cup en schreef eind 2020 het masterstoernooi van Parijs en de afsluitende ATP Finals in Londen op zijn naam. Djokovic heeft juist al twintig duels op een rij niet verloren in Melbourne en mikt er al op zijn negende titel.