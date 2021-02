Judoka Korrel in finale Grand Slam Tel Aviv

Judoka Michael Korrel heeft zich geplaatst voor de finale van de Grand Slam in Tel Aviv. Hij strijdt later op zaterdag om het goud in de klasse tot 100 kilogram tegen de Israëliër Peter Paltchik. Korrel, die brons veroverde op de WK van 2019 en in datzelfde jaar de World Masters won, maakte indruk in de halve finales tegen de Rus Niiaz Iliasov en won op ippon.

Jur Spijkers en Roy Meyer nemen het tegen elkaar op in de strijd om brons bij de zwaargewichten (boven 100 kilogram). Spijkers had zelfs de kans de finale te halen. Hij won in de kwartfinales van de Rus Aliaksander Vachaviak, maar verloor in de halve finales van de Rus Tamerlan Basjajev. Meyer verloor in de kwartfinales van de Georgiër Gela Zaalisjvili, maar herstelde zich door in de herkansing te winnen van Temoer Rachimov uit Tadzjikistan.

Marhinde Verkerk heeft ook nog kans op een bronzen medaille in Tel Aviv. Ze ging in de klasse tot 78 kg in de kwartfinales onderuit tegen de Française Audrey Tcheumeo, maar boekte in de herkansingen succes tegen de Russin Aleksandra Babintseva. De Duitse Luise Malzahn is haar tegenstander in de kleine finale.

Guusje Steenhuis eindigde in deze klasse als gedeeld zevende. Ze reikte wel tot de herkansingen, maar verloor daarin van de Kroatische Karla Prodan.

De Grand Slam in de Israëlische stad is voor de Nederlandse judobond het voorlaatste meetmoment voor de Olympische Spelen van Tokio. Korrel is zeker van olympische deelname, Verkerk en Steenhuis zijn met elkaar in gevecht om het ticket voor Tokio in de klasse -78 kg. Meyer concurreert in de klasse +100 kg met Henk Grol, die de Grand Slam in Tel Aviv overslaat.