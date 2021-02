Nederlandse basketballers plaatsen zich weer voor EK

De Nederlandse basketballers hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia versloeg het al geplaatste Kroatië in Istanbul met 65-57. De ‘Orange Lions’ verzekerden zich daardoor van deelname aan de Europese eindronde, die vanwege de coronapandemie is verschoven van dit jaar naar 2022. Het EK wordt in vier landen gespeeld: Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië.

De basketballers stonden in de Turkse ‘bubbel’ halverwege de wedstrijd met 35-27 achter. Oranje nam het initiatief daarna echter over. Via een driepunter van Charlon Kloof in de zoemer nam de ploeg van Buscaglia aan het einde van het derde kwart de leiding over (49-48). In het laatste kwart liep Nederland weg bij de Kroaten.

De basketballers deden in 2015 voor het laatst mee aan het EK. Dat was toen voor het eerst in 26 jaar.