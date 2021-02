Osaka heeft nu meer grandslamtitels dan ‘gewone’ titels

Naomi Osaka bracht zaterdag met de winst van de Australian Open haar aantal titels op zeven. Saillant detail is dat de 23-jarige Japanse nu meer grandslamtitels heeft dan eindzeges op reguliere WTA-toernooien; vier om drie.

Osaka heeft nu twee Australian Open-titels (2019 en 2021) en ze was ook twee keer de beste op de US Open (2018 en 2020). Ze pakte in 2018 haar eerste titel op Indian Wells en zegevierde een jaar later in Osaka en Peking.

Een opmerkelijk gegeven is dat Osaka iedere keer dat ze doordrong tot de laatste acht op een grand slam ook de titel veroverde. Nog nooit verloor ze dus een kwartfinale, halve finale of eindstrijd op het hoogste podium.

Osaka, die zaterdag in de eindstrijd de Amerikaanse Jennifer Brady versloeg (6-4 6-3), is de eerste speelster sinds Monica Seles die haar eerste vier grandslamfinales allemaal heeft weten te winnen. Seles lukte dat ook, in 1990 en 1991.