Schilder kampioene kogelstoten, 1 centimeter boven EK-limiet

Jessica Schilder is voor de tweede achtereenvolgende keer Nederlandse kampioene kogelstoten indoor geworden. Ze won de titelstrijd in het Omnisport van Apeldoorn met een afstand van 18,19 meter. Dat was 1 centimeter onder de limiet voor deelname aan de EK indoor, begin maart in het Poolse Torun.

De 21-jarige atlete gaat er stilletjes vanuit dat ze toch mag afreizen naar de Europese titelstrijd. Als niemand heeft voldaan aan de EK-limiet bij het kogelstoten, mag de Atletiekunie de atlete sturen die aan de zogeheten inschrijfnorm van 17,30 meter heeft voldaan. “Ik juich pas als het officieel is, maar ik denk dat ik wel een startbewijs krijg’’, zei de Volendamse na het behalen van al haar derde kogelstoottitel bij de senioren.

Schilder maakte afgelopen zomer een einde aan de hegemonie van Melissa Boekelman bij het kogelstoten op de NK atletiek. Na elf titels op rij moest de Boekelman het goud afstaan aan haar tien jaar jongere concurrente. Bij de NK indoor gaf Boekelman meer dan een meter toe op Schilder en won ze het zilver met een afstand van 17,00 meter.

Bram Anderiessen rende naar de Nederlandse titel op de 1500 meter. In een snelle finale passeerde hij de finish in 3.41,20. Mahadi Abdi Ali noteerde 3.41,71, goed voor zilver. Valentijn Weinans pakte het brons in 3.42,79. De drie medaillewinnaars waren sneller dan de limiet voor de EK indoor, maar zij hadden zich eerder deze maand op deze afstand al geplaatst voor de titelstrijd in Torun.