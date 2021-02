Sprinter Van Gool prolongeert titel 60 meter

Sprinter Joris van Gool heeft zijn Nederlandse titel op de 60 meter geprolongeerd. De Brabander was in het Omnisport van Apeldoorn verreweg de snelste in de finale. Hij klokte een tijd van 6,62, net iets boven zijn Nederlands record van 6,58, dat hij eerder deze winter liep in Dortmund.

Christopher Garia veroverde het zilver met 6,71, Keitharo Oosterwolde behaalde het brons met 6,81. Oudgediende Churandy Martina, die deze zomer hoopt deel te nemen aan zijn vijfde Olympische Spelen, spurtte naar de vierde plaats in 6,82. Raphael Bouju eindigde als laatste in 7,14, maar het 18-jarige sprinttalent, die is geplaatst voor de EK indoor, kwam strompelend over de finish en leek last te hebben van kramp.

Naomi Sedney greep het goud bij de vrouwen op de 60 meter. Ze klokte in de finale 7,28 en bleef daarmee onder de limiet voor de EK indoor. De fotofinish was nodig om haar als kampioene aan te wijzen, want Jamile Samuel kwam praktisch tegelijkertijd over de meet. De Amsterdamse, die al was gekwalificeerd voor de EK indoor, kreeg dezelfde tijd, maar moest genoegen nemen met het zilver. Marije van Hunenstijn behaalde het brons met een tijd van 7,38.