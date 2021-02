Veertiende Nederlandse titel hoogspringer Amels

Hoogspringer Douwe Amels heeft voor zevende keer de Nederlandse titel indoor veroverd. De 29-jarige Fries kwam in het Omnisport van Apeldoorn tot een hoogte van 2,20 meter. Drie pogingen om over de 2,26 te gaan, de limiet voor de EK indoor in het Poolse Torun (5-7 maart), mislukten.

“Er was een hele goede bij, met genoeg hoogte, dus dat is positief”, zei Amels, die ook zevenvoudig Nederlands kampioen outdoor is en nu op veertien titels is gekomen. “Ik heb maar twee wedstrijden gesprongen deze winter en dat is net te weinig om alles op orde te krijgen. De focus gaat nu op het outdoorseizoen. Ik wil proberen me te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.”

Amels heeft al jaren amper concurrentie bij het hoogspringen, maar zag tot zijn eigen genoegen dat twee ‘jonkies’ eraan komen en het zilver en brons behaalden. De 15-jarige Ridzerd Punt werd tweede met 2,07, de 16-jarige Jamie Sesay derde met dezelfde hoogte.

Menno Vloon greep met een sprong van 5,72 met overmacht het goud bij het polsstokhoogspringen. De Zaankanter is al zeker van deelname aan de EK indoor. Hij sprong eerder deze winter in Düsseldorf een Nederlands record van 5,81, waarmee hij zich ook kwalificeerde voor de Olympische Spelen in Tokio.