Veldrijdster Betsema zegeviert ook in Waaslandcross

Denise Betsema heeft haar zevende zege in dit veldritseizoen geboekt. De Texelse won met overmacht de Waaslandcross in het Belgische Sint-Niklaas. Dat was de voorlaatste cross van dit seizoen.

De nummer 3 van het afgelopen WK maakte haar naam als specialiste in het zand waar. Betsema nam in de tweede ronde het initiatief en reed weg van de rest. Annemarie Worst was de enige die haar een beetje kon volgen, maar ze kon het wiel van Betsema niet meer bereiken en finishte als tweede op 20 seconden. Belgisch kampioene Sanne Cant loste in de slotfase Fem van Empel en eindigde als derde.

Betsema zei tegen Sporza dat het crossseizoen wat haar betreft nog langer mag duren. “De vorm is er, de benen zijn goed en ik heb nog moraal. Maar goed, deze zege is weer mooi meegenomen.”

De Belg Eli Iserbyt won de cross bij de mannen. Ook voor de Europees kampioen was het zijn zevende overwinning van dit seizoen, Hij zette zich halfweg de veldrit aan kop en reed vervolgens iedereen uit zijn wiel. Toon Aerts op de tweede plaats en Michael Vanthourenhout op de derde plaats maakten er een volledig Belgisch podium van. Corné van Kessel was de eerste Nederlander op de vierde plaats.

De start werd ontsierd door een zware valpartij, waarbij David van der Poel het grootste slachtoffer was. De oudere broer van wereldkampioen Mathieu van der Poel bleef zelfs even groggy op de grond liggen en stapte uit. “Beetje schaafwonden van kop tot teen, maar het valt wel mee”, liet hij geruststellend weten aan Sporza.