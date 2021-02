Waterpoloërs herstellen zich tegen Georgië na mislopen Spelen

De Nederlandse waterpoloërs hebben zich op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam hersteld na de teleurstelling van vrijdag, toen deelname aan de Olympische Spelen werd misgelopen. Oranje won een dag na die klap met 14-11 van Georgië.

De ploeg van bondscoach Harry van der Meer strijdt zondag met Frankrijk om de vijfde plaats. De Fransen versloegen Canada met 11-9. De top 3 van het OKT in Rotterdam plaatst zich voor de Spelen van Tokio. Hoewel Oranje zich niet meer kan kwalificeren, wil Van der Meer met zijn mannen wel zo hoog mogelijk eindigen. Mogelijk haken gekwalificeerde landen vanwege coronaperikelen af en kan een van de reserves alsnog naar Tokio.

Vrijdag werd de ploeg van Van der Meer in de kwartfinales van het OKT uitgeschakeld door Montenegro. De nummer 3 van Europa was met 13-7 te sterk.

“Er is zoveel positiviteit, ondanks dat we het niet hebben gehaald”, zei Van der Meer na de zege op Georgië. “Het waterpolowereldje is klein, maar we krijgen zoveel berichten van mensen die zien dat er een ander Nederland staat dan dat er in het verleden heeft gestaan. Dat geeft zelfvertrouwen en voldoening. Daar hebben we het na de nederlaag tegen Montenegro ook over gehad. Eerst was er de zure appel, daarna neemt de positiviteit het langzaam over.”

Nederland deed in 2000 voor het laatst mee aan de Olympische Spelen. De waterpoloërs waren heel dicht bij plaatsing voor de Spelen van Rio 2016, maar ze verloren de beslissende kwalificatiewedstrijd via strafworpen van Frankrijk.