Wielrenner Mollema behoudt leiderstrui in Tour des Alpes

Bauke Mollema is zaterdag als tweede geëindigd in de tweede etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Nederlander van Trek-Segafredo moest op een steil klimmetje richting de finish in Fayence alleen Michael Woods voor laten gaan.

De Canadees van Israel Start-Up Nation kwam 1 seconde eerder over de finish dan Mollema, die vrijdag de eerste etappe op zijn naam schreef. Mollema draagt zondag de leiderstrui tijdens de laatste etappe van de Franse rittenkoers. Woods staat in tijd gelijk met hem.

De derde rit, met start en aankomst in Blausasc, telt drie zware beklimmingen en is 131 kilometer lang.