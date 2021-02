Bol naar indoortitel 400 meter in opnieuw een Nederlands record

Atlete Femke Bol heeft bij de NK indooratletiek haar favorietenrol met verve waargemaakt. De Amersfoortse won in het Omnisport van Apeldoorn met groot machtsvertoon de titel op 400 meter. Haar winnende tijd van 50,64 was opnieuw een Nederlands record.

Het was al de vierde keer dat de 20-jarige Bol deze winter het record verbeterde. Ze begon dit seizoen met 50,96 in Wenen en liep toen het 23 jaar oude record van Ester Goossens, dat op 51,82 stond, uit de boeken. Daarna volgden recordtijden van 50,81 en 50,66. Met 50,64 is ze de op twee na snelste vrouw van de wereld dit jaar op deze afstand.

Bol onttroonde Lieke Klaver als indoorkampioene. Maar haar 22-jarige vriendin liep wel naar het zilver in een dik persoonlijk record van 51,21. Het brons was voor Marit Dopheide met 53,17.