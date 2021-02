Bonevacia in Nederlands record naar titel 400 meter

Atleet Liemarvin Bonevacia heeft bij de NK indooratletiek in Apeldoorn de titel veroverd op de 400 meter in een Nederlands record. De atleet van Rotterdam Atletiek dook als eerste Nederlander ooit onder de 46 seconden: 45,99.

Bonevacia verbeterde de 46,13 van Tony van Diepen, die met die tijd twee jaar geleden brons veroverde op de EK indoor in Glasgow. Van Diepen liep nu naar het zilver in 46,17. Het brons ging naar Jochem Dobber in 46,51.

Bonevacia, Van Diepen en Dobber hebben zich ook gekwalificeerd voor de EK indoor over een kleine twee weken in Polen.